سائرون: يجب تمديد الفصل التشريعي الثاني لعدم اكتمال قوانين مهمة

2019/06/21 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

طالب تحالف سائرون، اليوم الجمعة، بتمديد الفصل التشريعي

الثاني لعدم اكتمال قوانين مهمة.

وقال التحالف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

” لوجود قوانين مهمه غير مكتملة مثل قانون المحكمة الاتحادية وقانون الانتخابات

وانهاء العمل بالوكالة نطالب بتمديد الفصل التشريعي الثاني لمدة ٣٠ يوميا”.

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