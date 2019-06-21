2019/06/21 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: joWkY5pHH_8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إصابات في تفجير يستهدف حسينية في شرق العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إصابات في تفجير يستهدف حسينية في شرق العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).