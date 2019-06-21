2019/06/21 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nK08gNUxzUo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج في قبضة القانون - تقديم أحمد حسن- من قناة العراقية IMN يوم 21-06-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج في قبضة القانون - تقديم أحمد حسن- من قناة العراقية IMN يوم 21-06-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).