العراق يبحث رفد اسطول الخطوط الجوية بطائرات إيرباص حديثة

2019/06/21 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بحث وزير النقل عبد الله لعيبي والوفد المرافق له، اليوم الجمعة، من داخل مصانع شركة Airbus الفرنسية امكانية رفد اسطول الخطوط الجوية العراقية طائرات حديثة تتناسب مع تطلعات الوزارة ومواكبة التطورات العالمية.ونقل بيان للوزارة تلقت/ المعلومة/ نسخة منه عن لعيبي قوله، ان “الوزارة تسعى الى تطوير الخدمات التي تساهم في رفع مستوى الناقل […]

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