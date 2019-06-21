2019/06/21 | 22:57

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صحيفة روسية ترجح مصادرة أموال وممتلكات ابن سلمان بالخارج

نشرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن إمكانية

فرض عقوبات على المملكة العربية السعودية بسبب سجلها الحقوقي في خضم

التوترات المتزايدة تجاه إيران.وقالت الصحيفة، في تقرير إن المقررة الخاصة للأمم المتحدة أغنيس

كالامار اقترحت فرض عقوبات على السعودية بسبب تنفيذ حالات إعدام دون

أحكام قضائية، مثل ما حدث مع الكاتب والصحفي جمال خاشقجي.

وحسب الخبراء، فإن مقترح الأمم المتحدة يمكن أن يضر بمصالح الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب الذي يهدد بضرب إيران.ووفقا لتقرير كالامار، فإن المملكة العربية السعودية مسؤولةٌ عن

اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.



ومن المنتظر أن يتم تقديم وثيقة التقرير

في الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي سيعقد

في جنيف.وأوردت الصحيفة أن أغنيس كالامار تعتبر أن التحقيق السعودي في قضية

خاشقجي مبهم لغاية.



كما دعت في تقريرها إلى التوقف عن القيام

بالمحاكمات في الرياض، نظرا لأنها ترى أنه على الأمين العام للأمم

المتحدة متابعة التحقيق في قضية خاشقجي بصفة مباشرة وتحديد آلية

لتحديد المسؤولين.

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