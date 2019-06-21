الليرة التركية تهبط بسبب قلق المستثمرين من نتائج انتخابات اسطنبول

2019/06/21 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الليرة التركية، اليوم الجمعة، هبوطاً بسبب قلق المستثمرين من نتائج انتخابات بلدية اسطنبول التي ستجرى الأحد المقبل، وكذلك على خلفية شكوك تحيط بإجراءات صناعة السياسة النقدية للبلاد.

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