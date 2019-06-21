لعيبي يبحث مع شركة Airbus الفرنسية رفد الخطوط الجوية العراقية بطائرات حديثة

2019/06/21 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير النقل العراقي عبد الله لعيبي والوفد المرافق له، اليوم الجمع، مع شركة Airbus الفرنسية إمكانية رفد اسطول الخطوط الجوية العراقية طائرات حديثة تتناسب مع تطلعات الوزارة ومواكبة التطورات العالمية .

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