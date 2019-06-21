ترمب: الضربة على إيران كانت ستستهدف ثلاث مواقع عسكرية

2019/06/21 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد ترمب ان الضربة على إيران كانت ستستهدف ثلاث مواقع عسكرية لكنه ليس مستعجلا لاستهداف إيران فجيش الولايات المتحدة في إطار التحديث والعقوبات قوية على طهران.

واكد ترمب ان الضربات العسكرية على إيران كانت ستقتل مئة وخمسين مدنيا لو تمت، وتم إلغائها قبل عشرة دقائق من الموعد الذي حدد لها، مضيفا انه أوقف الهجوم على إيران لأن الرد لم يكن متناسبا مع إسقاط طائرة مسيرة فيما تم فرض عقوبات جديدة على إيران التي لا يمكن لها أن تحصل على أسلحة نووية أبداً، واضاف ترمب انه مستعد للتفاوض مع إيران دون أي شروط مسبقة.

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