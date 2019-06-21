انطلاق تظاهرة أمام مبنى مجلس ديالى للمطالبة بحسم 5 ملفات

2019/06/21 | 23:05

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بغداد اليوم - ديالى

تظاهر العشرات من اهالي محافظة ديالى، الجمعة، امام مبنى مجلس المحافظة وسط بعقوبة للمطالبة بحسم 5 ملفات.وقال احمد الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان"العشرات من اهالي مختلف مناطق ديالى خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى مجلس ديالى وسط بعقوبة للمطالبة بحسم 5 ملفات ابرزها حسم الكابينة الوزارية ومكافحة الفساد والمحاصصة وتوفير الخدمات.واضاف الربيعي، ان "التظاهرة رفعت لافتات تطالب بضمان حقوق الشباب في توفير وظائف عمل ومعالجة ازمة الفقر".فيما فرضت القوى الامنية اجراءات مشددة وقطعت طريق البلدة المار بقرب مبنى مجلس ديالى لدواعي امنية.

بغداد اليوم - بغداد

وصل وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم إلى سلطنة عُمان، والتقى بنظيره يوسف بن علوي.

وقالت الخارجية في بيان، ان "الجانبين تباحثا في أهمية تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين".

بغداد اليوم- ديالى

أصدر محافظ ديالى، مثنى التميمي، الجمعة (21 حزيران 2019)، توضيحاً إثر إعلان نقابة المحامين العراقيين، رفع دعوى قضائية بحقه، خلفية "إصداره تعليمات مخالفة للقانون تستهدف المحامين"، بحسب النقابة.

وذكر المحافظ في ب

بغداد اليوم- بغداد

طالب رئيس حزب المسار المدني، النائب مثنى السامرائي، الجمعة (21 حزيران 2019)، الحكومة الاتحادية بضرورة بذل المزيد من الاهتمام بملف النازحين واللاجئين العراقيين، سواء الذين اضُطروا لمغادرة مناطقهم الى مناطق أكثر أمناً أو غادروا ال

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