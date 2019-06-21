2019/06/21 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZMo7sKTsUbw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الواقع | بعد 24 يوماً .. أبو أحمد يعودُ الى حياتهِ الطبيعية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من الواقع | بعد 24 يوماً .. أبو أحمد يعودُ الى حياتهِ الطبيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).