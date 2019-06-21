دمار الأرض قريب

2019/06/21 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي جلو مرعي

زيادة مهولة في أعداد السكان.



تناقص في أعداد الحيوانات.



وحتى الكائنات غير المرئية في الهواء.



تناقص في النباتات وإنقراض آلاف الأنواع منها.



إرتفاع

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