مارادونا يكشف حقيقة إصابته بمرض الزهايمر

2019/06/21 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

خرج أسطورة كرة القدم الأرجنتيني "دييغو مارادونا"، عن صمته وقرر الرد على التقارير الإعلامية التي أشارت مؤخراً، إلى إصابته بمرض الزهايمر.

ونشر "مارادونا" تسجيل

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