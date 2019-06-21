اتحاد لجان العمل النسائي يعقد مؤتمره التاسع

2019/06/21 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التاريخ 21/6/2019

بيت لحم :عقد لجان العمل النسائي الفلسطيني مؤتمره اللوائي التاسع في بيت لحم بمشاركة الرفيقات ندى طوير والهام سامي عضوات اللجنة التحضيرية المركزية للإشراف على المؤتمرات التي انطلق التحضير لها منذ عام, سبقها عقد المؤتمرات القاعدية في المواقع التي يتواجد بها الاتحاد

وتم عقد المؤتمر تحت شعار تفعيل الدور الوطني والديمقراطي للإتحاد تناولت رئيسة الإتحاد الوضع السياسي العام والمخاطر الجدية التي تواجه قضيتنا بعد سبعة عقود من الاحتلال عبر ما يسمى صفقة القرن والتحضير لمؤتمر المنامة في البحرين لبحث السلام الاقتصادي في ظل التنكر وتجاوز الحقوق الوطنيه الثابته لشعبنا التي نصت عليها المبادرة العربيه وقرارات الشرعيه الدوليه، التي تستهدف النيل من قضيتنا وثوابتنا بما فيها القدس، اللاجئين، وحق تقريرالمصير, وخطورة المرحلة تتعاظم في ظل حالة الانقسام السياسي ودعت إلى ضرورة الخروج من هذا المأزق عبر رص الصفوف وإنجاز الوحدة عبر التحضير لإجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني حيثما أمكن وفق التمثيل النسبي الكامل, وأشادت بموقف م.ت.ف وكافة الفصائل الوطنية والاسلامية التي رفضت بقوة صفقة القرن واكدتعلى ضرورة أخذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها إسقاط هذه الصفقة.

افتتحت الجلسه بمناقشة تقرير العضوية واعلان البدء في اعمال المؤتمر بعد التحقق من توفر النصاب حيث جرى انتخاب هيئة رئاسه مشكله من

أحلام الوحش ،روجيس قمصيه، باسمه أبو فرحه ،جميله عبد المعطي ،هناء مراجده،

تم مناقشة التقرير التنظيمي الجماهيري المقدم وطرح المداخلات حوله وإغنائه بالنقاش، وصياغة خطة عمل جديدة تستند إلى النهوض بأوضاعنا وتطوير العمل الشعبي والجماهيري للمنظمة عبر الإنخراط في تلبية حاجات النساء والعمل ضمن أولويات هموم المرأه وبما ينسجم مع برنامج إتحاد اللجان.

وقد ساد جو نقاش جماعي وجدي, وقدمت أحلام السمحان

مداخلة الاتحاد المركزية وركزت فيها على أهمية الإهتمام بعنصر الشابات وتمثيلهم بنسبة لا تقل عن 30% وأهمية العمل الشمولي في مهماتنا الوطنية والإجتماعية كوننا ما زلنا نعيش كحركة تحرر مطلوب منها تفعيل مشاركة النساء في المقاومة الشعبية وحملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية ورصد إنتهاكات الإحتلال ضد النساء ورفعها في تقارير دوليةوقدمت الهام سامي أبرز توجهات العمل المستقبليه بنا يعيد الاعتبار لأنماط العمل الجماهيري وتطوير الأداء بما يشمل محاور العمل المختلفه لتوسيع صفوف الاتحاد لإجراء تغيرات جذريه بواقع المرأه الفلسطينيه وتم مناقشة التعديلات على البرنامج واللائحة.واستعرضت باسمه ابو فرحه التوصيات المقدمه للمؤتمر

تم انتخاب لوائيه من كل من

روجيس قمصيه ..أحلام السمان ..باسمه أبو فرحه ..جميله عبد المعطي ..خلوه أبو سرور ..هناء مراجده..باسمه الوحش.وجرى انتخاب مندوبات للمؤتمر العام

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