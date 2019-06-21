2019/06/21 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _تحسين شيخ كالو تعرض الايزيديين كأقلية دينية في العراق الى 74 إبادة جماعية، كل مرة كانت الغاية والنية محو الايزيديين من الوجود، وهذه الابادات استمرت كسلسلة لا نهاية لها، ولم يكن هناك اعلام ايزيدي قوي وكُتاب وباحثين ليوثقوا المعاناة والجرائم في الابادات السابقة.الكاتب الايزيدي خالد تعلو القائدي يقول ل”ايزيدي 24″ كما …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كُتاب وباحثين ايزيديين يوثقون الابادة الجماعية الايزيدية عبر كتبهم) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كُتاب وباحثين ايزيديين يوثقون الابادة الجماعية الايزيدية عبر كتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).