العراق يبحث شراء طائرات ايرباص حديثة

2019/06/21 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير النقل عبد الله لعيبي والوفد المرافق له يوم الجمعة من داخل مصانع شركة Airbus الفرنسية امكانية رفد اسطول الخطوط الجوية العراقية بطائرات حديثة.وقال لعيبي في بيان صحافي، ان "الوزارة تسعى الى تطوير الخدمات التي تساهم في رفع مستوى الناقل الوطني العراقي وتليق بسمعته من خلال استيراد طائرات حديثة من شركات عالمية ذات معايير رصينة".

واضاف "كان لنا جولة حول اهم الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال الطائرات والرادارات والمطارات واهمها Boeing ، Airbus ،ADpi ،THALES للاطلاع على اهم التطورات العالمية التي نسعى الى وصول الناقل الوطني العراقي الى مصافها".

واشار لعيبي الى ان "الوزارة أبدت استعدادها بافتتاح وجهات جديد عالمية وعربية خلال الايام المقبلة للانفتاح على العالم، ولذا نسعى الى رفد الخطوط الجوية العراقية بطائرات حديثه من كبرى الشركات العالمية ذات المعايير الرصينة والمتطورة من حيث ما تقدمه من تقنيات متطورة تقدمها للمسافر وبما يليق وسمعه الناقل الوطني العراقي".

يذكر ان وزير النقل وصل يوم امس باريس عاصمة الدولة الفرنسية للمشاركة في المعرض الدولي الثالث والخمسين للطيران والفضاء (SIAE).

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