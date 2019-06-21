2019/06/21 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، القبض على متهم بسرقةمبالغ مالية ومصوات ذهبية من دار في الشعب.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تم القاء القبض على المتهم (ر.م) وبعد التعمق معه بالتحقيق اعترف صراحة عن قيامه بسرقة مبلغ من المال قدره (٧٥ مليون دينار ومصوغات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل في الشعب وكالة خطوة برس.

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