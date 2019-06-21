احذر هذه الثغرة في “تويتر”

2019/06/21 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..إذا كنت ألغيت متابعتك لأحد الأشخاص عبر موقع “تويتر” الأسبوع الماضي، فهناك ثغرة في الموقع تخبر هذا الشخص بما فعلت.وبسبب الثغرة، تصل الشخص الذي قمت لتوك بعمل “Unfollow” له، بأنك قمت بهذا الأمر، حسب “نيوزويك”.ولا تعمل الثغرة مع الجميع، بل فقط مع هؤلاء المستخدمين الذين يتابعون بعضهم البعض.وقال “تويتر” إنه يعمل […]

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