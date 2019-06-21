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شاهد بالفيديو.. تحولات جديدة بتصريحات قادة كردستان .. على الارض لا تغيير يذكر - تقرير: احمد الموسوي


شاهد بالفيديو.. تحولات جديدة بتصريحات قادة كردستان .. على الارض لا تغيير يذكر - تقرير: احمد الموسوي
2019/06/21 | 23:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: q5fEUiXAmjg

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