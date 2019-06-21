الرئيس المصري ينشر صور على حسابه الرسمي من افتتاح كأس الأمم الأفريقية

2019/06/21 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور من افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية باستاد القاهرة الدولي.

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