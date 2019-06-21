2019/06/21 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الجمعة، عن القبض على متهم عشريني فور ارتكابه جريمة قتل.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز شرطة حماية المنشآت في ميسان ألقت القبض على متهم عشريني، فور ارتكابة جريمة قتل أحد المواطنين رميآ بالرصاص وضبط السلاح المستخدم، بالاضافة الى مشتبه به

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم عشريني فوز ارتكابه جريمة قتل وكالة خطوة برس.

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