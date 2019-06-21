أمريكا ومصلحة إسرائيل: (مِنْ الغموض البناّء في عهد كيسنجر الى الوضوح البنّاء في عهد ترامب)

2019/06/21 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جوادالهنداوي

صفة البنّاء هي المُشتركْ و السائد في العهديّن (عهد المُستشار و الوزير كيسنجر و عهد الرئيس ترامب ) .



مما يعني بأنَّ مصلحة اسرائيل هي

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