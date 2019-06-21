هل بدأ عصر الافول الامريكي؟

2019/06/21 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الطويل

تعتبر حادثة اسقاط الطائرة بدون طيار الامريكية من قبل القوات الصاروخية الايرانية في منطقة هرمزكان الايرانية، من اكبر الضربات التي تلقتها القوات الامريكية في

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