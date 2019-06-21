وزير الخارجية يتباحث مع نظيره العماني الارتقاء بالعلاقات بين بغداد ومسقط

2019/06/21 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وصل وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم إلى سلطنة عُمان، والتقى بنظيره يوسف بن علوي، وتباحثا في أهمية تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين.

وذكر بيان للخارجية تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه، ان "هذه الزيارة تأتي لإدامة زخم التواصل، والتشاور حول آخر مستجدات المنطقة بما يضمن أمن ومصالح البلدين، ويعزز خطاب الاعتدال، والوسطية".من جانبه عبر الوزير العماني عن تثمينه لدور العراق في المنطقة، وسعادته لتطور وتقدم العلاقة بينهما بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين، والجهود المبذولة لحلحلة الأزمات بالمنطقة.

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