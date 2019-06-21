“بالصور” أمن جامعة الانبار يعتدي على 3 طلبة “بآلات حادة” .. وتقرير طبي يثبت صحة الواقعة

2019/06/21 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار: يس عراق تعرض ثلاثة طلبة في كلية الحاسوب بجامعة الانبار الى اعتداء “بآلات حادة” من قبل متابعة أمن الجامعة احدهم جروحه خطيرة كما اثبت تقرير طبي صادر عن قسم الطوارئ في مستشفى الرمادي التعليمي.ويروي أحد الطلبة المعتدى عليهم سبب الاعتداء وكيف تطور حيث يقول” نحن 3 طلبة في المرحلة الرابعة بكلية الحاسوب ، […]

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