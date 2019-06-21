2019/06/21 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/المركز الخبري الوطني NNC حصلت وكالة الـ “NNC” على وثيقة صادرة من مجلس محافظة ذي قار يطلب من محافظها يحيى الناصري الحضور لجلسة استجواب جديدة على الرغم من انعقاد جلسة استجواب سابقة بغياب الناصري الذي طعن بقانونيتها.وتشير الوثيقة الصادرة في 18 حزيران الجاري والمذيلة بتوقيع رئيس المجلس رحيم الخاقاني الى ان المجلس يدعو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..مجلس محافظة ذي قار يتراجع عن استجوابه السابق للناصري ويحدد جلسة جديدة المركز الخبري الوطني.

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