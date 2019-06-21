مقتل 3 جنود من قوات الجيش اليمني بهجوم مسلح في حضرموت

2019/06/21 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر يمنية بأن عددا من أفراد القوات الحكومية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليا، قتلوا جراء حادث أمني وقع في محافظة حضرموت شرقي البلاد.ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين يمنيين قولهم إن نقطة تفتيش في مديرية القطن استهدفت صباح اليوم بهجوم مسلح أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة.غير...

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