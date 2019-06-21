وكالة الاستقلال تتساءل:هل نسي ترامب دور كورش الفارسي بإعادة الاسرى اليهود من العراق؟

2019/06/21 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل نسي ترامب ان لفارس(ايران) دورا مهما باطلاق سراح اليهود الاسرى من العراق بعد وفاة نبوخذ نصر واعادة بناء هيكلهم المزعوم ؟واراد قصف ايران من اجل طائرة مسيرة وان الصهاينة اصدروا عملة قبل اشهر في وجهها الاول صورة ترامب والثانية صورة كورش الفارسي ان خرائب القصور والقبور الملكية ما هي إلّا لمحة عن عظمة وقوة وغنى …

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