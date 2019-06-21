2019/06/21 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أن الولايات المتحدة طلبت من مجلس

الأمن الدولي عقد جلسة مغلقة بشأن إيران، يوم الاثنين

المقبل.

وفي مذكرة وزعتها بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة اليوم الجمعة، واطلعت

عليها الوكالة، قال الدبلوماسيون الأمريكيون حسب رويترز أنهم ينوون

إحاطة المجلس بشأن آخر المستجدات بخصوص إيران وتقديم مزيد من

المعلومات عن التحقيق في الهجوم على ناقلات النفط في بحر

عمان.

وفي صباح 13 يونيو 2019، تعضت ناقلتا نفط في

#بحر_عمان

لحادثي تفجير واشتعلت النيران بهما، فيما سارعت القوات الايرانية

المتواجدة في المنطقة الى انقاذ البحارة المتواجدين على الناقلتين

وتمكنت من نقل 44 منهم الى ميناء جاسك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن بشأن إيران؟) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن بشأن إيران؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).