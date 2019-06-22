2019/06/22 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي ادناه ترجمتي لمقال "واشنطن على شفا الحرب مع إيران" بقلم Bill Van Aukenوالمنشور في World Socialist Web Site19 June 2019 ------------- لقد وضعت المواجهة الأمريكية مع إيران العالم أقرب إلى شفا صراع عالمي كارثي أكثر من أي وقت مضى منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.شهد هذا الأسبوع الإعلان عن إرسال 1000 جندي أمريكي آخر إلى الشرق الأوسط من أجل توفير "حماية بالق......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلال الربيعي - -واشنطن على شفا الحرب مع إيران- !) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#طلال الربيعي - -واشنطن على شفا الحرب مع إيران- !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).