الكعبي: غداً سندعو النواب للتصويت على تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر

2019/06/22 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي اليوم الجمعة، انه "سيتم غداً دعوة النواب للتصويت على تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر ".

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