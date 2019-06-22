كوستاريكا و هايتي تتأهلان لربع نهائي الكأس الذهبية

2019/06/22 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز مايرون جورج وإلياس أجيلار هدفين ليقودا كوستاريكا للفوز 2-1 على برمودا، وبلوغ دور الثمانية في الكأس الذهبية لكرة القدم.كما ضمنت هذه النتيجة، تأهل هايتي، التي فازت 2-0 على نيكاراجوا في وقت سابق، أيضًا إلى دور الثمانية.افتتح جورج التسجيل لصالح كوستاريكا، في الدقيقة 30، عندما تابع تسديدته المرتدة من الحارس دال إيف.وضاعف...

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