الكرملين يدعو الولايات المتحدة و ايران لضبط النفس

2019/06/22 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الكرملين الوضع حول إيران بأنه متوتر جدا ومثير لأشد القلق، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، بينما حذرت الخارجية الروسية واشنطن من أي خطوات غير محسوبة ضد إيران.وعبر الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف ، عن قلق موسكو البالغ إزاء الأوضاع في الخليج، وأضاف أن روسيا تراقب عن كثب التطورات هناك، وتدعو كافة...

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