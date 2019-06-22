بالفيديو .. امن جامعة الانبار يعتدي بالضرب على الطلبة

2019/06/22 | 00:07

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بغداد اليوم - بغداد

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر امن جامعة الانبار وهم يعتدون بالضرب&nbs...





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