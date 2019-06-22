أياكس أمستردام يعلن تمديد عقد مدربه “تين هاغ” حتى 2022

2019/06/22 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد أياكس أمستردام عقد مدربه إيريك تين هاغ حتى نهاية يونيو/ حزيران 2022 بعد أن قاد الفريق للجمع بين لقبي الدوري والكأس المحليين إضافة إلى التأهل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.وقال تين هاغ البالغ من العمر 49 عامًا لموقع النادي على الإنترنت “أشعر بسعادة غامرة.خضنا موسمًا جيدًا وأريد أن أبني على ما...

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