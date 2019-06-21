ظريف: الـ7 من تموز موعدا لبدء المرحلة الثانية من تقليص التزام إيران بالاتفاق النووي

2019/06/22 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الخطوة الثانية التي تتخذها إيران في سبيل تقليص الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاق النووي سيبدأ تطبيقها في السابع من تموز المقبل.

وصرح ظريف بأن إيران أبلغت رؤساء الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق ومفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بقرارها هذا.

وذكّر ظريف بأن المرحلة الأولى من قرار طهران خفض التزاماتها بموجب الاتفاق المبرم بينها ومجموعة الخمسة زائد واحد عام الفين وخمسة عشر انطلقت في الثامن من أيار، مشددا على أن هذه الإجراءات جاءت بسبب عدم وفاء الأوروبيين بالتزاماتهم.

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