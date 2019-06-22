وزير الهجرة يشدد على أهمية إكمال توزيع منحة المليوني دينار لكل ناجية أيزيدية خلال فترة لاتتعدى (٢٥) يوما

2019/06/22 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى المنحة المقدمة للايزيديات الناجيات دافعا معنويا لهن لما تعرضن له من انتهاكات واضطهاد لحق بهن من جراء تنظيم داعش الارهابي ، موضحا خلال جولته التفقدية برفقة اعضاء اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين للمخيمات في محافظة دهوك ان ” تأخير توزيع المنحة عليهن يعد اجحافا بحقهن ” ، مشددا على أهمية تسليم المنحة البالغة مليوني دينار لكل ناجية خلال فترة لاتتعدى (٢٥) يوما .

واكد السيد الوزير ان الوزارة واللجنة العليا تعملان على الاسراع باعادة اعمار المدن التي دمرتها عصابات داعش الارهابية وتشجيع الاسر النازحة على العودة طوعيا وغلق ملف النزوح .

وقام سيادته بصرف مساعدات مالية لبعض المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من النازحين في المخيم وذلك لمعالجتهم .

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