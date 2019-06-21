2019/06/22 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لمجزرة (سبايكر) وبدعوة من لجنة تخليد مجزرة تكريت في هيئة الحشد الشعبي ، قام وفد من الهيئة السياسية في المجلس السياسي للعمل العراقي بالمشاركة والحضور في المؤتمر السنوي الذي عقد في قاعة المؤتمرات بمعرض بغداد الدولي صباح يوم امس الخميس المصادف ٢٠ / ٦ / ٢٠١٩ .

وتضمنت فقرات المؤتمر استذكارا للضحايا الأبرياء وعرضا لخطة عمل اللجنة في تكريم ذوي الشهداء ومتابعة الجناة وتجريم الجهات الداعمة للارهاب في العراق… وأبدى اعضاء لجنة المجلس السياسي تأييدهم ودعهم لكافة الجهود التي تبذل في هذا المجال.

يذكر ان المجلس السياسي للعمل العراقي حريص على التواصل مع كافة الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون في كل القضايا التي تهم المواطن على الجوانب الانسانية والاجتماعية.

المكتب الاعلامي

٢١ / ٦ / ٢٠١٩

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد العمل العراقي يشارك في مؤتمر تخليد مجزرة تكريت والذكرى السنوية الخامسة بمجزرة سبايكر) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد العمل العراقي يشارك في مؤتمر تخليد مجزرة تكريت والذكرى السنوية الخامسة بمجزرة سبايكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).