2019/06/22 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويترز عن مصادر عسكرية عراقية: إجلاء المتعاقدين الأميركيين من القاعدة العراقية وشيك وسيتم على مرحلتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/22 | 00:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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