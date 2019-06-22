“بالوثيقة” مجلس ذي قار يحاصر المحافظ ويمنعه من التهرب.. تحديد 26 حزيران موعدا جديدا لاستجواب الناصري

2019/06/22 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق حذرت وثيقة حصلت عليها “يس عراق” صادرة عن مجلس ذي قار وموجهة الى المحافظ يحيى الناصري من محاولة التهرب من مواعيد استجوابه.وحددث الوثيقة يوم 26 حزيران الحالي موعدا جديدا لاستجواب الناصري ولارجعة عنه.

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