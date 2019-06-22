بالوثيقة.. مجلس ذي قار يتراجع عن استجوابه السابق للناصري ويحدد جلسة جديدة

2019/06/22 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشفت وثيقة صادرة من مجلس محافظة ذي قار يطلب من محافظها يحيى الناصري الحضور لجلسة استجواب جديدة على الرغم من انعقاد جلسة استجواب سابقة بغياب المحافظ الذي طعن بقانونيتها.وتشير الوثيقة الصادرة في 18 حزيران الجاري والمذيلة بتوقيع رئيس المجلس رحيم الخاقاني الى ان المجلس يدعو الناصري لجلسة استجواب جديدة وغض النظر […]

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