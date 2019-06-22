2019/06/22 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مانشستر سيتي أنه مدد عقد لاعبه الأوكراني أولكسندر زينتشينكو لمدة 3 سنوات (ينتهي في عام 2024).وجاءت الصفقة عقب يوم من تجديد المدافع كايل ووكر عقده مع سيتي حتى نهاية موسم 2023-2024.وقال زينتشينكو في بيان على موقع النادي “من الصعب أن أعبر عن مدى سعادتي بتوقيع العقد.أظهر الموسم الماضي أننا فريق شيّد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“زينتشينكو” يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2024) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“زينتشينكو” يمدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2024) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).