إيران وأمريكا: ماذا لو انفجر اللغم الموقوت؟

2019/06/22 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كل أنحاء الأرض يطبّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذهباً «تجارياً» في السياسة، فيخضع الصين لعقوبات اقتصادية فترد بكين بعقوبات مشابهة، وفي

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