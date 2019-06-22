2019/06/22 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان بشأن الذكرى الاولى لحادثة ' ام المهازل'

الفت انتباهكم الى مرور الذكرى السنوية الاولى لأم المهازل الذي تعرضت لها العملية السياسية في العراق يوم ١٢ آيار

٢٠١٨ حيث:في يوم ١٠ حزيران تم حرق مخازن الرصافة التي احتوت على صناديق

الاقتراع واعداد هائلة من اجهزة التحقق للتصويت الالكتروني السيئة

الصيت !كذلك بتاريخ ٢١ حزيران تم احداث انهيار في رفوف اجهزة التحقق والتدقيق

في مخازن الكرخ - حيث ادى الى استشهاد موظف وجرح آخر !السؤال المطروح وبعد مرور عام كامل من هذه المهازل :١- اين الاجراءات القضائية بحق المتهمين الذين وردت اسماؤهم في نتائج

ومحاضر اللجان التحقيقية التي شكلتها مجلس الوزراء

العراقي ؟٢- اين الاجراءات المتخذة بحق الذين وردت اسماؤهم في محاضر لجنة تفصي

الحقائق البرلمانية ؟٣- اين نتيجة الدعاوى التي رفعتها لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الى

الجهات القضائية!٤- اين نتيجة تحقيقات اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية يتوجيه

مباشر من السيد رئيس الوزراء بحق موقوفي مركز الرصافة ؟٥- اين الاعترافات التي ثبتت امام اللجنة الوزارية لتقصي

الحقائق ؟٦- اين نتيجة اجراءات بخصوص اختراق وقرصنة اجهزة التصويت والوسط الناقل التي اجريت امام اللجنة و مجلس الوزراء من قبل مختصي

الجهات الامنية ؟نداء الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد :انا كرئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية بخصوص التزوير التي حصلت في

انتخابات ١٢ آيار ٢٠١٨ اتساءل :ما هي اجراءاتكم بخصوص الملفات اعلاه ؟هل هنالك اجراءات اتخذت بهذا الخصوص ؟في حال الجواب نعم :نرجو عرضها على الرأي العام من خلال الفضائيات .وفي حال الجواب : لا لم تتخذ اية اجراءات !فكبروا معنا اربعا ولا تصدعوا رؤوس العراقين باخبار اللجان وملفات الفساد !وإذا تنقصكم الجرأة للمساس بهذه الملفات لحساسيتها ،فاستعينوا بمن لا يخاف في الله لومة لائم وهو لهذا الامر حفيظ امين ..تقبلوا تحياتي. د.عادل نوريرئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية، الخاصة بتزوير انتخابات آيار ٢٠١٨/

الدورة الثالثة .ملاحظة:الغريب في الامر :ضعف ذاكرة الاعلام العراقي ( المرئي والمقروء والمسموع ) وكذلك ضعف ذاكرة الشعب باكمله !وسأنقل اليكم بعض المشاهد فقط للذكرى !ولا حول ولا قوة الا بالله .فهل من مجيب ؟اللهم هل بلغت اللهم فاشهد !

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان بشأن الذكرى الاولى لحادثة ام المهازل) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان بشأن الذكرى الاولى لحادثة ام المهازل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).