2019/06/22 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترامب يعلن استعداده للقاء هذه الشخصية الإيرانية!

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه على استعداد

لإجراء محادثات مع قائد الثورة الإسلامية ايه الله الامام الخامنئي او

الرئيس حسن #روحاني، أنه "ليس لديه أي شروط مسبقة لإجراء محادثات مع

إيران".و أضاف ترامب أن "مسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية يجب أن تكون

ضمن أي اتفاق مع #طهران"، على حد تعبيره.وفي السياق ذاته، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي #بيلوسي،

إنها راضية عن إلغاء الرئيس دونالد ترامب للضربات العسكرية المفترضة

على أهداف إيرانية، وأضافت أن حجم الأضرار الجانبية من تلك الضربات

كان سيصبح "مستفزا جدا"، على حد تعبيرها.وقالت بيلوسي للصحفيين "توجيه ضربة تخلف هذا القدر من الأضرار

الجانبية سيكون أمرا مستفزا للغاية… أنا سعيدة لأن الرئيس لم يفعل

ذلك" وشددت على مطلبها المتعلق بحصول ترامب على تفويض من الكونغرس

أولا قبل أي "عمل عسكري" ضد طهران.وأضافت "نعتقد أن هناك العديد من الخيارات… التي ربما تكون أكثر

نفعا"، بحسب "رويترز".وكان ترامب قد زعم في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن

لحظات أو ثوان فقط حالت دون توجيه هجوم عسكري على طهران.واستطرد الرئيس الأمريكي في روايته عن كواليس تلك الدقائق قائلا:

"كانت الطائرات على وشك الإقلاع، وكنا على وشك أن تصبح الأمور خارج

نطاق السيطرة، حيث لن يكون هناك مجال للتراجع عن الهجوم".وتابع "كان الجميع منتظر الضوء الأخضر، وكنت على وشك أن أصدر قرارا

بشن الهجوم".واستطرد ثانية قائلا: "لكني في اللحظة الأخيرة سألت أحد الجنرالات،

أود أن أعرف حقيقة شيئ ما قبل أن تذهبوا، كم من الناس سيقتلون".وأردف "أجابني قائلا: قرابة 150 شخصا سيقتلون".ومضى "فكرت في الأمر لثانية واحدة، وقلت لنفسي: لقد أسقطوا طائرة من

دون طيار، أو أي ما تريد تسميتها، وسنقتل في مقابلها 150 شخصا أو أكثر

في أقل من نصف ساعة، ولم يعجبني الأمر، واعتقدت أنه سيكون ردا غير

متناسب"، على حد تعبيره.وأوضحت الشبكة الأمريكية أن تلك التصريحات تأتي ضمن البرومو الخاص

بالحلقة، التي ستذاع كاملة يوم الأحد في برنامج "مقابلة الصحافة".وكان ترامب قد قال في تغريدات على "تويتر" اليوم الجمعة "أسقطوا

[إيران] طائرة دون طيار تحلّق في المياه الدولية.



كنا جاهزين للرد

الليلة الماضية بغارات على 3 مواقع إيرانية مختلفة، وعندما سألت، كم

شخصا سوف يموت، أجاب أحد الجنرالات 150 شخصا".ووصل التوتر أوجه بين امريكا وايران بعد ان اسقطت الدفاعات الجوية

الايرانية صباح أمس الخميس طائرة تجسس اميركية دخلت المجال الجوي

الايراني.وجاء في بيان صادر عن حرس الثورة الاسلامية، ان طائرة تجسس من طراز

“MQ-4C تريتون” اقلعت في الساعة الثانية عشرة و 14 دقيقة من بعد منتصف

الليل (بالتوقيت المحلي، السابعة و 44 دقيقة مساء الاربعاء بتوقيت

غرينتش) من احدى القواعد الاميركية في جنوب الخليج الفارسي وخلافا

لقوانين الملاحة الجوية فقد كانت قد اطفات جميع الاجهزة المتعلقة

بتعريفها وفي منتهى السرية، واصلت مسارها من مضيق هرمز (جنوب) نحو

جابهار (جنوب شرق).يذكر ان “MQ-4C تريتون” تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليون دولار وهي أغلى

من أي طائرة مقاتلة أمريكية، وهي الأكثر تطوراً في ترسانة الجيش

الامريكي، وأسقطتها ايران بمنظومة خرداد 3 محلية الصنع.

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