استحصال تأشيرة الحج من السفارة السعودية في بغداد

2019/06/22 | 00:32

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بغداد / الصباح

أعلنت هيئة الحج والعمرة، أن البدء باستحصال تأشيرة الحج من السفارة السعودية ببغداد سيكون اعتبارا من يوم غد الاحد، بينما سجلت تقدما جديدا على مستوى العالم الاسلامي في مجال العمرة.

وقال رئيس الهيئة خالد العطية، في بيان مقتضب تلقته «الصباح»: ان «البدء باستحصال تأشيرة الحج من السفارة السعودية في بغداد لموسم حج هذا العام سيكون اعتبارا من يوم غد الاحد».

بدوره، اكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في بيان تلقته «الصباح»، أن «العراق تقدم للمرتبة الثامنة على مستوى دول العالم الاسلامي بحسب الاحصائية الاخيرة المعتمدة من قبل وزارة الحج في المملكة العربية السعودية خلال موسم العمرة الحالي».

واضاف الكناني ان «التنظيم العالي والاداء المتميز الذي ظهرت به الهيئة في نقل المعتمرين الى الديار المقدسة جعلها تقفز خطوة الى الامام متقدمة على دول اسلامية رائدة في مجال العمرة»، مشيراً إلى ان «الهيئة المتكفلة بتفويج المعتمرين والمشرفة على عمل شركات العمرة المعتمدة لديها حرصت على تقديم موسم عالي المستوى يليق بمكانة المواطن العراقي

الكريم».

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