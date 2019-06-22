بالوثيقة.. تعيين مهندس بصفة منظف في صحة بابل!!

2019/06/22 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أظهرت وثيقة صدور أمر اداري بتعيين مهندس بصفة “منظف” في صحة بابل.وصدر الأمر بتوقيع مدير عام دائرة صحة بابل مروان هشام عبد العزيز بتعيين (نوار خالد عبد الاله) في قطاع المحاويل بصفة منظف على الرغم من حمله شهادة الهندسة في تقنيات الحاسوب.

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