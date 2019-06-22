رويترز: القوات الأمريكية تستعد لإجلاء مئات المتعاقدين من العراق

2019/06/22 | 00:38

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بغداد اليوم - متابعة

أفادت مصادر أمنية عراقية لـ "رويترز"، السبت، بأن القوات الأمريكية تستعد لإجلاء مئات المتعاقدين من قاعدة بلد الجوية بسبب "تهديدات أمنية محتملة".

وحسب المصادر، فإن إجلاء المتعاقدين سيحدث قريبا وسيتم على مرحلتين.

ومن المتوقع أن يغادر القاعدة الجوية نحو 400 متعاقد أمريكي يعملون مع شركتي "لوكهيد مارتن" و"ساليبورت غلوبال".

ويدرب الخبراء الأمريكيون العسكريين العراقيين في قاعدة "بلد" الواقعة شمالي العاصمة بغداد.

بغداد اليوم - ديالى

تظاهر العشرات من اهالي محافظة ديالى، الجمعة، امام مبنى مجلس المحافظة وسط بعقوبة للمطالبة بحسم 5 ملفات.

وقال احمد الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان"العشرات من اهالي مختلف مناطق ديالى خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى مجلس

بغداد اليوم - بغداد

وصل وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم إلى سلطنة عُمان، والتقى بنظيره يوسف بن علوي.

وقالت الخارجية في بيان، ان "الجانبين تباحثا في أهمية تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين".

بغداد اليوم- ديالى

أصدر محافظ ديالى، مثنى التميمي، الجمعة (21 حزيران 2019)، توضيحاً إثر إعلان نقابة المحامين العراقيين، رفع دعوى قضائية بحقه، خلفية "إصداره تعليمات مخالفة للقانون تستهدف المحامين"، بحسب النقابة.

وذكر المحافظ في ب

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