عبد المجيد عبد الله يطرح “شكرًا”بعد تسريبها

2019/06/22 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يترقَّب الجمهور السعودي إطلالةَ الفنان عبد المجيد عبد الله بفارغ الصبر، خاصة تلك الوقفة المحببة على خشبة مسارح الفن في الحفلات الغنائية التي تبحث عن عبد المجيد، ولكن العودة للمسارح أصبحت قريبة جدًّا؛ حيث سيطلُّ على الجمهور مجددًا في ثلاث مدن مختلفة، لتكون أولى حفلاته الغنائية بالسعودية، ولكن عبد المجيد لم يتغيب عن جمهوره كثيرًا، إذ طرح لهم عملاً غنائيًّا منفردًا، من كلمات الشاعرة العالية، وألحان ياسر بو علي، وتوزيع عصام الشرايطي، وحمل عنوان “شكرًا”.

ويأتي العمل تجديدًا للتعاون بين العالية وعبد المجيد؛ إذ جمعَهما العديدُ من التعاونات الفنية، ومن بينها “لا زاد، ياما حاولت، احكي بهمسك، سألت الليل، ودي أكون، كلي أسف، وداعك مر”، ليكون العملُ الجديد هو ثمرة التعاونات السابقة التي جمعتهما، إلا أن ألحان ياسر بو علي جاءت هذه المرة مختلفة، بعد أن طرح الثلاثي عبد المجيد عبد الله والشاعرة العالية وياسر بو علي أعمالاً غنائية مختلفة، من بينها “ما ظنتي، من يقول، وداعك مر”.

عبد المجيد عبد الله

أغنية “شكرًا”، العمل الغنائي الجديد، جاء بعد توليفة من ألحان ياسر بو علي، الذي قدَّم ألحانه لنجوم الأغنية الخليجية والعربية

بالساحة الفنية.

ولكن أغنية “شكرًا” تمَّ طرحُها على قناته الرسمية في اليوتيوب بعد أن تمَّ إدراجها ضمن أعمال ألبومه المقبل، الذي يسعى للتحضير له في مفاجأة لجمهوره، بعد أن طرح آخر ألبوماته في عام 2015 بعنوان “اسمعني”، إلا أن عبد المجيد قد علمَ بتسريبِ الأغنية الجديدة التي كتبتها الشاعرة العالية، ليتدارك الموقف ويضطر لمَنْتَجَتِهَا وطرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الفور.

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