واشنطن تقرر اجلاء متعاقدين معها من قاعدة بلد الجوية

2019/06/22 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت ادارة الجيش الأميركي، اجلاء مئات المتعاقدين معها في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.





ووفقا لرويترز فان القوات الأميركية ستقوم بإجلاء بعض

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