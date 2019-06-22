مئات الأردنيين يحتجون على خطة ترامب للسلام

2019/06/22 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نظم مئات الأردنيين مسيرة في العاصمة عمان للاحتجاج على خطة واشنطن للسلام الرامية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وطالبوا الحكومة بمقاطعة مؤتمر اقتصادي متصل

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